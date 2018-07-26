5 кроків, завдяки яким Лондон стане повністю безпечним містом.

Кількість дорожньо-транспортних пригод в Лондоні останнє десятиліття зменшилася на 50%. Однак мер міста Садік Хан оголосив про намір зменшити кількість людей, що постраждали від дорожнього руху на 70% до 2030 року, а до 2041 року вийти на нульовий рівень смертності.

Протягом багатьох років у місті для цього скоротили кількість автоперевезень, додали пішохідні зони та виділили вулиці для автобусів та велосипедів. Одним із результатів було значне зниження смертності та серйозних травм на 59 відсотків з 2000 року.

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Новий план зі скорочення смертності в ДТП включає такі кроки:

1. Обмеження швидкості до 20 миль / год

В центрі міста максимальна швидкість обмежується 20 миль / год.

2. Безпечні перехрестя

На переобладнання небезпечних перехресть місто виділить 54 мільйони фунтів стерлінгів протягом наступних чотирьох років.

3. "Здорові вулиці"

Збільшити кількість вулиць, які будуть більш комфортні для їзди на велосипеді чи пішки, ніж автомобілем.

4. Безпечні транспортні засоби

Автобуси та вантажівки будуть оснащені камерами та додатковими зеркалами, іншими засобами для більшого огляду. Це робиться, щоб вони краще помічали пішоходів та велосипедистів.

5. Відповідальна поліція

Окрім посиленого нагляду на вулицях, поліція створить "Групу розслідувань ДТП", яка визначить чинники, що спричиняють аварії задля їх запобігання.

Нагадаємо, що на безпеку українських доріг витратять 75 млн євро.