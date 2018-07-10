Це щось неймовірне!

Нехай навіть цей концепт ніколи не побачить світла дня, віртуальний робомобіль Honda CyberRace 2088, безумовно, заслуговує на увагу тих, кому небайдужі швидкість, автодизайн та наукова фантастика. Деталізація проекту – вражає!

Якими будуть автомобілі через півстоліття – мало хто може собі уявити. Але дизайнер Фредерік Ле Шіллур усе ж спробував це зробити, детально продумавши концепт безпілотного боліда для робо-перегонів під назвою Honda CyberRace.

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Фото: Концепт Honda CyberRace 2088 / Behance / Frédéric LE SCIELLOUR

Ле Шіллур зобразив не лише сам болід, а й різні варіації його виконання, а головне – умови, в яких він житиме на треку. У теорії, звичайно. Отже, спеціальний трек для робо-гонок збудовано у Токіо, траса прокладена на висоті 10 метрів поміж хмарочосів. Дистанційно керовані електрокари, більше схожі на комп’ютери з усіма тими деколями Microsoft та AMD Radeon, кулерами та системою рідинного охолодження плат, мають потужність урагану та блискавичну швидкість і з різноманітними модифікаціями можуть суттєво відрізнятись один від одного.

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