Після відновлення повноцінної роботи сервісних центрів, в Україні відновилися реєстрації вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону.

У травні понад 30,6 тис. таких автомобілів отримали українські реєстраційні номери, повідомляє Укравтопром. У порівнянні з травнем 2019 року реєстрації імпортованого легкового секонд-хенду виросли на 28 відсотків і перевищили реєстрації нових машин в 5,2 раза.

Читайте також: Протести "євробляхерів": чого досягли

Вибираючи вживану іномарку, українці частіше віддавали перевагу автомобілям з бензиновими двигунами. Минулого місяця такі автомобілі охопили 64% первинних реєстрацій імпортованих авто з пробігом. У той же час, частка дизельних авто склала 21%, автомобілів з ГБО – близько 10%, і 5 відсотків прийшлося на електромобілі та гібриди.

Що стосується найпопулярніших моделей серед легкових авто, що перейшли на українські номери, то в травні ними були: Volkswagen Passat – 1457 шт., Nissan Rogue – 1225 шт., Ford Focus – 1202 шт., Volkswagen Jetta – 1132 шт. і Renault Megane – 1062 шт.

Всього за п’ять місяців з початку року українську прописку отримали 110,2 тис. од. легкових авто що були в експлуатації, проти 29,8 тис. од. нових.

Читайте також: У Китаї різко зросли продажі нових авто після карантину