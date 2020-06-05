После возобновления полноценной работы сервисных центров, в Украине возобновились регистрации подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа.

В мае свыше 30,6 тыс. таких автомобилей получили украинские регистрационные номера, сообщает Укравтопром. По сравнению с маем 2019 года регистрации импортируемого легкового секонд-хенда выросли на 28 процентов и превысили регистрации новых машин в 5,2 раза.

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Выбирая подержанную иномарку, украинцы чаще отдавали предпочтение автомобилям с бензиновыми двигателями. В прошлом месяце такие автомобили охватили 64% первичных регистраций импортированных авто с пробегом. В то же время, доля дизельных авто составила 21%, автомобилей с ГБО – около 10%, и 5 процентов пришлось на электромобили и гибриды.

Что касается самых популярных моделей среди легковых авто, которые перешли на украинские номера, то в мае ими были: Volkswagen Passat – 1457 шт. Nissan Rogue – 1225 шт. Ford Focus – 1202 шт., Volkswagen Jetta – 1132 шт. и Renault Megane – 1062 шт.

Всего за пять месяцев с начала года украинскую прописку получили 110,2 тыс. ед. подержанных легковых авто, против 29,8 тыс. ед. новых.

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