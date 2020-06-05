Протесты владельцев авто на иностранной регистрации под Кабмином дают свои плоды – законопроект о доступной растаможке получил заключение Минфина и может быть зарегистрирован в Верховной Раде.

Законопроект о доступной растаможке, разработанный сообществом владельцев авто на иностранной регистрации уже получил заключение от министерства финансов. Так что вскоре он может быть зарегистрирован в Верховной Раде. Активисты обещают что это может произойти на следующей неделе.

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18 народных депутатов должны "подписаться" под законопроектом. Кроме того активисты говорят, что их поддерживает глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Законопроект пока не опубликован, но известно, что его суть заключается в существенном уменьшении ставок растаможки и предоставлении льгот для инвалидов, участников АТО и других категорий граждан. Напомним, что сейчас растаможка автомобилей в некоторых случаях обходится в 250-650% от их рыночной стоимости.

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