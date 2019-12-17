Депутати Верховної Ради "водять за нос" євробляхерів, розповідаючи про те, що Кабмін не надав висновків що до законопроекту. Та насправді висновки від Міністерства фінансів були готові ще два тижні тому.

Зараз "евробляхери" проводять акцію протесту під стінами Верховної Ради та Кабміну. Суть їхніх вимог полягає у лібералізації ставок розмитнення вживаних авто. Зараз розмитнення нового авто коштує 35-40% від його вартості, розмитнення вживаного обходиться у 250-650% від його митної вартості. Протестуючі вимагають, щоб розмитнення будь-якого авто, незалежно від віку, обходилось у 35-40% від його вартості.

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Відповідний законопроект вже є у Верховній Раді, втім на голосування він не виноситься через, начебто, не отримані висновки від Кабінету міністрів.

Нагадаємо, що діалог "евробляхерів" з владую триває давно. Однією з умов лібералізації ставок розмитнення державники називають повернення техогляду для усіх транспортних засобів. Ця схема була відмінена в 2011 році через величезну корупційну складову.

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