Протести власників авто на іноземній реєстрації під Кабміном дають свої плоди – законопроект про доступне розмитнення отримав висновок Мінфіну і може бути зареєстрований у Верховній Раді.

Законопроект про доступне розмитнення розроблений спільнотою власників авто на іноземній реєстрації вже отримав висновок від міністерства фінансів. Отже, незабаром він може бути зареєстрований у Верховній Раді. Активісти обіцяють, що це може статись наступного тижня.

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18 народних депутатів мають “підписатися” під законопроектом. Крім того, активісти кажуть, що іх підтримує глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Законопроект поки що не опубліковано, але відомо, що його суть полягає у суттєвому зменшенні ставок розмитнення та наданні пільг для інвалідів, учасників АТО та інших категорій громадян. Нагадаємо, що зараз розмитнення вживаних автомобілів у деяких випадках обходиться в 250-650% від їх ринкової вартості.

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