Капітальний ремонт траси М-05 Київ-Одеса межах Київської області має виконати турецька компанія. Саме вона виграла тендер.

Оголошено переможця міжнародного тендеру на капітальний ремонт М-05 Київ-Одеса в межах Київської області.

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20 січня 2020 року у Державному агентстві автомобільних доріг України оголошено переможця тендеру на ремонт автомобільної дороги M-05 Київ-Одеса. Ним стала турецька компанія Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi A.S. (Туреччина).

Тендер проводився в рамках реалізації проєкту Панʼєвропейські коридори між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку та проєкту Європейські дороги України ІІ між Україною та Європейським інвестиційним банком.

- Лот 1: км 87+442 – км 98+400 (ділянка починається зі з’їзду на м. Біла Церква, перетинає р. Рось і закінчується поблизу с. Бикова Гребля). Ремонт близько 11 км дороги, включаючи дорожні, мостові, дренажні і допоміжні роботи;

- Лот 2: км 98+400 – км 113+400 (ділянка починається поблизу с. Бикова Гребля і закінчується на межі Білоцерківського та Ставищенського районів). Ремонт близько 15 км дороги, включаючи дорожні, мостові, дренажні і допоміжні роботи;

- Лот 3: км 113+400 – км 128+028 (ділянка починається на межі Білоцерківського та Ставищенського районів і закінчується поблизу смт. Ставище). Ремонт близько 15 км дороги, включаючи дорожні, мостові, дренажні і допоміжні роботи.

Ремонт дороги М-05 Київ-Одеса є одним з пріоритетних проектів Укравтодору у 2020 році. Це дорога міжнародного значення та один з основних транспортних коридорів країни, що поєднує промислові, адміністративні, культурні центри України з морськими портами та забезпечує транзитні автотранспортні перевезення. Дорога М-05 Київ - Одеса є складовою частиною міжнародного транспортного коридору європейського коридору Е95 Гельсінкі – Київ – Одеса - Димитровград – Алексанруполіс протяжністю 504,6 км і проходить через Київську, Черкаську, Кіровоградську, Миколаївську та Одеську області.

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Довідка: Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi A.S. (Туреччина) працює на ринку з 2004 року. Проводить роботи з будівництва та реконструкції в Хорватії, Україні, Тунісі, Молдові, Омані, Екваторіальній Гвінеї та Туркменістані.