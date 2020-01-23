Капитальный ремонт трассы М-05 Киев-Одесса в пределах Киевской области должна выполнить турецкая компания. Именно она выиграла тендер.

Объявлен победитель международного тендера на капитальный ремонт М-05 Киев-Одесса в пределах Киевской области.

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20 января 2020 года в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины объявлен победитель тендера на ремонт автомобильной дороги M-05 Киев-Одесса. Им стала турецкая компания Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi A.S.

Тендер проводился в рамках реализации проекта "Панъевропейского коридора" между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития и проекта "Европейские дороги Украины ІІ" между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

– Лот 1: км 87+442 – км 98+400 (участок начинается со съезда на г. Белая Церковь, пересекает р. Рось и заканчивается вблизи с. Быкова Гребля). Ремонт около 11 км дороги, включая дорожные, мостовые, дренажные и вспомогательные работы;

– Лот 2: км 98+400 – км 113+400 (участок начинается вблизи с. Быкова Гребля и заканчивается на границе Белоцерковского и Ставищенского районов). Ремонт около 15 км дороги, включая дорожные, мостовые, дренажные и вспомогательные работы;

– Лот 3: км 113+400 – км 128+028 (участок начинается на границе Белоцерковского и Ставищенского районов и заканчивается вблизи пгт. Ставище). Ремонт около 15 км дороги, включая дорожные, мостовые, дренажные и вспомогательные работы.

Ремонт дороги М-05 Киев-Одесса является одним из приоритетных проектов Укравтодора в 2020 году. Это дорога международного значения и один из основных транспортных коридоров страны, который объединяет промышленные, административные, культурные центры Украины с морскими портами и обеспечивает транзитные автотранспортные перевозки. Дорога М-05 Киев – Одесса является составной частью международного транспортного коридора европейского коридора Е95 Хельсинки – Киев – Одесса – Димитровград – Александруполис протяженностью 504,6 км и проходит через Киевскую, Черкасскую, Кировоградскую, Николаевскую и Одесскую области.

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Справка: Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi A.S. (Турция) работает на рынке с 2004 года. Проводит работы по строительству и реконструкции в Хорватии, Украины, Тунисе, Молдове, Омане, Экваториальной Гвинеи и Туркменистане.