10 мотопатрульних з Одеси вдосконалили навички їзди на службовому мотоциклі та готові виїхати на патрулювання.

У Полтаві на базі мототреку "Лтава" проходив курс із відновлення та вдосконалення навичок керування двоколісним транспортом.

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Поліцейські удосконалювали техніку точного водіння, правильного виконання різноманітних точних маневрів на низькій швидкості, а також безпечній експлуатації мотоциклів за різних погодних умов та дорожніх поверхонь.

Тож зовсім скоро мотопатрульні з Одеси виїдуть на дороги міста. Для патрулювання використовують мотоцикли Suzuki SV650.