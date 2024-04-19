10 мотопатрульных из Одессы усовершенствовали навыки езды на служебном мотоцикле и готовы выехать на патрулирование.

В Полтаве на базе мототрека "Лтава" проходил курс по восстановлению и совершенствованию навыков управления двухколесным транспортом.

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Полицейские совершенствовали технику точного вождения, правильного выполнения различных точных маневров на низкой скорости, а также безопасной эксплуатации мотоциклов при различных погодных условиях и дорожных поверхностей.

Поэтому совсем скоро мотопатрульные из Одессы выедут на дороги города. Для патрулирования используют мотоциклы Suzuki SV650.