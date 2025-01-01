Одна з країн ЄС переходить на електричні вантажівки

Вартість дизельного транспорту зросте на 10-12 відсотків протягом наступних двох років. Це стане серйозним ударом по комерційній техніці з ДВС, оскільки для акумуляторних вантажівок зі збільшеними субсидіями на купівлю збуде зменшено різницю у вартості за кілометр пробігу. Такий крок реально прискорить перехід на електротранспорт.

На цьому, зокрема, робить наголос evofenedex.nl, посилаючись на дослідження ING Research. Все йде до того, що вартість пробігу дизельних автомобілів буде стрімко зростати. Це пов'язано не лише зі збором на вантажівки, який в середньому становить 19,5 центів за кілометр, але й зі знижками на акцизний податок, термін дії яких закінчується у 2026 році.

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Не слід забувати про запровадження європейського податку на пальне (ETS2) у 2027 році. При цьому власники електричних вантажівок сплачують лише обмежену суму за користування дорогами. У підсумку це зменшує різницю у вартості пробігу між дизельними та електричними транспортними засобами, незважаючи на вищу закупівельну ціну електровантажівок.

"Податок на вантажівки змінить правила гри: нульові викиди стануть не лише найчистішим варіантом, але й дедалі більш розумним. Однак обмеження мережі та зарядна інфраструктура все ще перешкоджають цьому процесу в деяких місцях", – застерігає менеджер у секторі транспорту та логістики ING.

Експерти прогнозують, що зі зростанням субсидій на акумуляторний транспорт станеться відчутний приплив електровантажівок. Очікується, що кількість електровантажівок у Нідерландах зросте з нинішньої кількості в приблизно 1500 одиниць до 24 000 у 2030 році.

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За даними ING, Нідерланди ідеально підходять для розвитку електротранспорту, оскільки 80 відсотків перевезень здійснюються менше ніж на 150 кілометрів, а 85 відсотків транспортних засобів заряджаються на власних базових станціях.