Одна из стран ЕС переходит на электрические грузовики

Стоимость дизельного транспорта вырастет на 10-12 процентов в течение следующих двух лет. Это станет серьезным ударом по коммерческой технике с ДВС, поскольку для аккумуляторных грузовиков с увеличенными субсидиями на покупку будет уменьшена разница в стоимости за километр пробега. Такой шаг реально ускорит переход на электротранспорт.

На этом, в частности, делает упор evofenedex.nl, ссылаясь на исследование ING Research. Все идет к тому, что стоимость пробега дизельных автомобилей будет стремительно расти. Это связано не только со сбором на грузовики, который в среднем составляет 19,5 центов за километр, но и со скидками на акцизный налог, срок действия которых истекает в 2026 году.

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Не следует забывать о введении европейского налога на топливо (ETS2) в 2027 году. При этом владельцы электрических грузовиков платят лишь ограниченную сумму за пользование дорогами. В итоге это уменьшает разницу в стоимости пробега между дизельными и электрическими транспортными средствами, несмотря на высокую закупочную цену электрогрузовиков.

"Налог на грузовики изменит правила игры: нулевые выбросы станут не только самым чистым вариантом, но и все более разумным. Однако ограничения сети и зарядная инфраструктура все еще препятствуют этому процессу в некоторых местах", – предостерегает менеджер в секторе транспорта и логистики ING.

Эксперты прогнозируют, что с ростом субсидий на аккумуляторный транспорт произойдет ощутимый приток электрогрузовиков. Ожидается, что количество электрогрузовиков в Нидерландах возрастет с нынешнего количества в примерно 1500 единиц до 24 000 в 2030 году.

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По данным ING, Нидерланды идеально подходят для развития электротранспорта, поскольку 80 процентов перевозок осуществляются менее чем на 150 километров, а 85 процентов транспортных средств заряжаются на собственных базовых станциях.