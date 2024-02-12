Напередодні Дня закоханих своє слово щодо цього свята сказали страховики Німеччини: в статистиці дорожньо-транспортних пригод вони помітили одну закономірність.

Експерти страхової компанії Verti Versicherung AG на підставі аналізу ДТП за попередні роки з’ясували, що "одружені водії безпечніші за кермом, ніж неодружені".

На цій підставі зроблено висновок: шлюб позитивно впливає на поведінку власників полісів за кермом, оскільки одружені люди їздять обережніше. Такі водії більш передбачливі, вони уважніші й мінімізують ризики тим, що не перевищують швидкість.

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З медичного погляду та психології ще ніким не доведено, що любов позитивно впливає на безпеку руху й зменшення аварійності. Однак страховики з цього приводу ствердно говорять – впливає!

Позитивний результат відчувається статистично і цей показник рік з року росте. Статистика аварійності в одружених значно менше, ніж у водіїв поза шлюбом. Фото: booking.com

"За останні три роки одружені страхувальники заподіяли на 8,3 відсотка менше збитків, ніж неодружені. Крім того, середня вартість позовів у них була на 6,4 відсотка нижчою. Загалом у 2023 році близько 43 відсотків клієнтів Verti були в шлюбі", — розповідає експерт з автотранспорту та страхування Verti Versicherung AG Александер Хелд.

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Така позитивна динаміка навіть вплинула на страховий внесок. У випадках, коли автомобілем при потребі користуються чоловік чи дружина, зазвичай страхові компанії беруть за такий поліс значно дорожче, тарифікуючи це як розширену групу водіїв. У Verti відмовилися від такої практики й з сімейних пар не беруть додаткового збору за поліс на автомобіль.

Такий крок виявився виправданим. Виплати по страхових випадках одружених пар впали, а кількість таких клієнтів на укладання договорів страхування стала зростати. Фото: www.verti.de