Накануне Дня влюбленных свое слово относительно этого праздника сказали страховщики Германии: в статистике дорожно-транспортных происшествий они заметили одну хорошую закономерность.

Эксперты страховой компании Verti Versicherung AG на основании анализа ДТП за предыдущие годы выяснили, что "женатые водители безопаснее за рулем, чем неженатые".

На этом основании сделан вывод: брак положительно влияет на поведение владельцев полисов за рулем, поскольку женатые люди ездят осторожнее. Такие водители более предусмотрительны, они более внимательны и минимизируют риски тем, что не превышают скорость, придерживаются ПДД.

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С медицинской точки зрения и психологии еще никем не доказано, что любовь положительно влияет на безопасность движения и уменьшение аварийности. Однако страховщики по этому поводу утвердительно говорят – влияет!

Положительный результат ощущается статистически и этот показатель год от года растет. Статистика аварийности у женатых значительно меньше, чем у водителей вне брака. Фото: booking.com

"За последние три года женатые страхователи причинили на 8,3 процента меньше убытков, чем неженатые. Кроме того, средняя стоимость исков у них была на 6,4 процента ниже. Всего в 2023 году около 43 процентов клиентов Verti были в браке", — рассказывает эксперт по автотранспорту и страхованию Verti Versicherung AG Александер Хелд.

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Такая положительная динамика даже повлияла на страховой взнос. В случаях, когда автомобилем при необходимости пользуются муж или жена, обычно страховые компании берут за такой полис значительно дороже, тарифицируя это как расширенную группу водителей. В Verti отказались от такой практики и с семейных пар не берут дополнительного сбора за полис на автомобиль, вписывая в этот страховой документ туда обоих.

Такой шаг оказался оправданным. Выплаты по страховым случаям семейных пар упали, а количество клиентов на заключение договоров такого страхования пошло в рост. Фото: www.verti.de