Один з найрідкісніших гіперкарів у світі від Mercedes-AMG згорів у пожежі

Один з 275 екземплярів Mercedes-AMG ONE згорів у Німеччині. За невідомих обставин він загорівся, а потім згорів дотла, перш ніж пожежники змогли зупинити вогонь. Як зазначає Carscoops, причина інциденту досі невідома.

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Вперше відео пожежі було опубліковане в Tik Tok. На кадрах помітно, салон і задня частина повністю знищені. Навіть якщо власник візьме усю провину на себе, компанія Mercedes-AMG все одно проведе власне розслідування. У подібному випадку минулого року Lamborghini оголосила про відкликання після того, як Revuelto згорів у Нью-Йорку.

У цьому випадку перед аварією в автомобілі було проведено ремонт масляного насосу. Автовиробник дійшов висновку, що причиною пожежі стало те, що техніки не закріпили його належним чином. Коли олива витекла з контуру, вона загорілася та поширилася. Звісно, немає жодних ознак того, що в цього AMG ONE була подібну проблема, але це гарний приклад, чому бренди розслідують подібні випадки.