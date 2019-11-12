Виробник показав студійні фото корейської версії моделі, відомої під іменем K5, та розкрив деякі технічні подробиці.

Корейський автовиробник показав автомобіль для домашнього ринку – Kia K5. Глобальної версії доведеться зачекати, але основні напрямки змін вже окреслені.

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Скоріш за все, Optima матиме мінімальні відмінності з K5. Тим більше, що виробник сам про це говорить “між рядків” прес-релізу:

Kia окреслює новий напрямок дизайну своїх моделей з K5;

Еволюція фірмової решітки “ніс тигра” з інтегрованою в неї оптикою;

Виразний зовнішній вигляд створює сильний образ моделі і виділяє її серед інших на дорозі.

Продажі новинки у Південній Кореї розпочнуться у грудні. Автомобіль усе ще називають седаном, хоча стрімкий профіль викликає бажання зарахувати Kia K5 в клас ліфтбеків, котрий учора поповнився четвертим поколінням Skoda Octavia. Або й до чотиридверних купе – у корейської “Оптими” двері позбавлені віконних рамок. В оздобленні кузову новинки використана велика кількість хрому, на вибір будуть доступні колісні диски від 16 до 19 дюймів.

Фото: нове покоління Kia K5 / Optima / Kia

Зі зміною генерацій Kia Optima збільшилась в габаритах: довжина – 4905 мм (+50 мм), ширина – 1860 мм (+25 мм), колісна база – 2850 мм (+45 мм). Лиш у висоту машина стала трохи меншою – на 20 міліметрів.

Офіційних зображень інтер'єру поки не опубліковано, але є дизайнерський ескіз, який обіцяє мінімалістичну архітектуру з великою кількістю сенсорних панелей і цифровою панеллю приладів. Даних про моторну гаму теж поки немає, однак не виключено, що набір двигунів новинка розділить з Hyundai Sonata.

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