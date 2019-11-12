Активісти "ЗупиниЛося" провели рейд біля Верховної Ради України.

Незважаючи на попередні рейди "ЗупиниЛося" та заміну складу Верховної Ради, культура нардепів ніяк не змінилася. Виявилося, що цим людям, схоже, взагалі плювати на все.

Їм просто зручно: висаджуватися з усіма порушенням ПДР, підрізати інших на дорозі, брехати, що вони виправляться, викидати недопалки собі під ноги та ще й звинувачувати їх у відповідь за зауваження.

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Втім, порівняно з минулим рейдом під Верховною Радою дещо змінилась ситуація – тепер під парламентом правильно розвішані знаки, які забороняють стоянку та зупинку. Однак на них далі ніхто не зважає…

Нагадаємо, що скільки пішоходів оштрафували в Києві.