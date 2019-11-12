Активисты "ЗупиниЛося" провели рейд возле Верховной Рады Украины.

Несмотря на предыдущие рейды "ЗупиниЛося" и замену состава Верховной Рады, культура нардепов никак не изменилась. Оказалось, что этим людям, похоже, вообще плевать на все.

Им просто удобно: высаживаться со всеми нарушением ПДД, подрезать других на дороге, врать, что они исправятся, выбрасывать окурки под ноги и еще и обвинять в ответ на замечание.

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Впрочем, по сравнению с прошлым рейдом под Верховной Радой несколько изменилась ситуация – теперь под парламентом правильно развешаны знаки, запрещающие стоянку и остановку. Однако на них дальше никто не обращает внимания...

Напомним, сколько пешеходов оштрафовали в Киеве.