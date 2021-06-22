Він має виразний стиль зі спортивним профілем та елегантною задньою частиною. Колісна база універсала становить 2,73 метра, довжина кузова – 4,64 метра.

Універсал Peugeot 308 нового покоління приєднався до хетчбека, представленого у березні, пропонуючи більш практичну версію стильного французького компакта. Він також буде альтернативою більшому універсалу Peugeot 508 SW.

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Ключові особливості та переваги нового універсала Peugeot 308 SW:

Аеродинамічно оптимізований кузов з коефіцієнтом опору повітрю Cx 0,277 та SCx 0,618 м для зменшення викидів CO₂ та споживання пального;

Безліч місць для зберігання для зручності та практичності. Велика центральна консоль забезпечує простір для повсякденних речей водія та пасажира;

Модульність для повсякденного використання, завдяки сидінню 2-го ряду, яке можна розділити на 3 секції (40/20/40) і оснащене органами управління для складання з багажника;

Моторизована кришка багажника для легкого доступу з зайнятими руками та дворівнева підлога багажника;

Об'єм багажника від 608 до 1634 літрів з повністю складеним сидінням.

Універсал, як і хетчбек 308 поставляється з новою та вдосконаленою кабіною Peugeot i-Cockpit. Він покращений в дизайні, ергономіці, задоволенні від водіння, якості та можливостям підключення, повідомляє Peugeot.

Фото: Peugeot 308 SW 2021 / Peugeot

Нове компактне кермо, оснащене підігрівом та вбудованими органами управління. Тривимірна цифрова панель приладів з 10-дюймовим цифровим дисплеєм, розміщена на рівні очей. Інноваційний 10-дюймовий центральний сенсорний екран високої чіткості має інтуїтивно зрозумілу навігацію та технологію Peugeoti-Connect Advanced для легкого підключення смартфону до інформаційно-розважального комплексу. Нові “i-тумблери” замінюють фізичну панель управління кліматом. Кожна кнопка i-toggle повністю налаштовується і є ярликом певної функції на центральному екрані. Крім того, користувачам доступно чотири роз'ємами USB C та можливість одночасного підключення двох смартфонів через Bluetooth.

Peugeot 308 SW має останнє покоління напівавтономних допоміжних засобів для водіння з пакетом Drive Assist 2.0 (доступний наприкінці року). Він складається з адаптивного круїз-контролю з функцією Stop and Go (автоматична коробка передач EAT8) та попередженням про виїзд зі смуги руху, а також додає три нові функції: напівавтоматичну зміну смуги руху, ранню рекомендацію швидкості та адаптацію швидкості в повороті.

Універсал 308 SW поставляється з бензиновими, дизельними та гібридними моторами. Акумуляторні гібриди представлені версіями HYBRID 225 e-EAT8 та HYBRID 180 e-EAT8, бензинові моделі – PureTech 110 S&S BVM6, PureTech 130 S&S BVM6 та PureTech 130 S&S EAT8, а дизелі – BlueHdi 130 S&S BVM6 та BlueHdi 130 S&S EAT8.