Великий кросовер має 7 місць у салоні та двигун 3,5 л. Для кого він підійде?

Ford Explorer раніше був позашляховиком, однак зараз, позбувшись рами та мосту, він став повноцінним кросовером. Офіційно в Україні Ford Explorer 4 покоління після рестайлінгу 2015 року не продається, тож їх привозять з Америки. І цей автомобіль може здивувати як на асфальті, так і на легкому бездоріжжі.

У "Форд Експлорер" під капотом - потужний 3,5 Ecoboost. Це турбодвигун, якому легко збільшити потужність.

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На диво, величезний "Есплорер" непогано їде на легкому бездоріжжі. Особливо легко йому дають перешкоди, якщо просто сильніше натиснути педаль газу. Так можна їхати навіть по піску. Також є передня камера, яка дозволяє бачити ситуацію перед капотом. Підвіска на поганих дорогах видає неприємні звуки.

У Ford Explorer в виконанні Platinum – шикарний світлий шкіряний 7-місний салон, причому третій ряд складається за допомогою електроприводу. Тож сидіння легко встановити за хвилину навіть дитині.

Більше про Ford Explorer – у відео від СРТ:

Нагадаємо, що у США представлено Ford Explorer 2020.