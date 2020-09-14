Большой кроссовер имеет 7 мест в салоне и двигатель 3,5 л. Для кого он подойдет?

Ford Explorer раньше был внедорожником, однако сейчас, избавившись рамы и моста, он стал полноценным кроссовером. Официально в Украине Ford Explorer 4 поколения после рестайлинга 2015 года не продается, поэтому их привозят из Америки. И этот автомобиль может удивить как на асфальте, так и на легком бездорожье.

У "Форд Эксплорер" под капотом – мощный 3,5 Ecoboost. Это турбодвигатель, которому легко увеличить мощность.

Также в тему: Ford показал автомобиль для любителей путешествий

На удивление, огромный "Есплорер" неплохо едет на легком бездорожье. Особенно легко ему даются препятствия, если просто сильнее нажать педаль газа. Так можно ехать даже по песку. Также есть фронтальная камера, которая позволяет видеть ситуацию под капотом. Подвеска на плохих дорогах издает неприятные звуки.

В Ford Explorer в исполнении Platinum – шикарный светлый кожаный 7-местный салон, причем третий ряд складывается с помощью электропривода. Поэтому сиденья легко установить за минуту даже ребенку.

Больше о Ford Explorer – в видео от СРТ:

Напомним, что в США представлен Ford Explorer 2020