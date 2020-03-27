При огляді на стан сп’яніння за допомогою драгера і отриманні «позитивного» результату завжди вимагайте пройти тест повторно.

Під час зупинки поліцейські запідозрили водія у керуванні в “п’яному” стані та запропонували проїхати в медичний заклад для проходження огляду.

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В лікарні Києво-Святошинського району водій пройшов огляд на стан сп`яніння за допомогою приладу Драгер, результат огляду склав 0,35 проміле, тобто понад норму (0,2 проміле). Інспектори склали протокол про адміністративне правопорушення за статтею 130 КУпАП.

Оскільки водій алкогольні напої не вживав, він наполягав на проведенні повторного огляду. Після проведення повторного огляду результат склав 0,00 проміле, тобто повторний огляд підтвердив відсутність алкоголю в організмі. У подальшому це врятувало водія від безпідставного штрафу.

Розглянувши роздруківки обох оглядів, суд зробив висновок про недоведеність складу адміністративного правопорушення за статтею 130 КУпАП (Справа №369/3765/19).

Вказана ситуація черговий раз підтвердила сумнівність застосування наявних приладів для огляду на стан алкогольного сп’яніння.

Отже, якщо Ви впевнені що керуєте у тверезому стані, а результати огляду відображають про наявність алкоголю в організмі, обов’язково вимагайте проходження повторного огляду.

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