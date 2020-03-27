При осмотре на состояние опьянения с помощью драгера и получении «положительного» результата всегда требуйте пройти тест повторно.

Во время остановки полицейские заподозрили водителя в управлении в “пьяном” состоянии и предложили проехать в медицинское учреждение для прохождения осмотра.

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В больнице Киево-Святошинского района водитель прошел осмотр на состояние опьянения с помощью прибора Драгер, результат осмотра составил 0,35 промилле, то есть сверх нормы (0,2 промилле). Инспекторы составили протокол об административном правонарушении по статье 130 КУпАП.

Поскольку водитель алкогольные напитки не употреблял, он настаивал на проведении повторного осмотра. После проведения повторного осмотра результат составил 0,00 промилле, то есть повторный осмотр подтвердил отсутствие алкоголя в организме. В дальнейшем это спасло водителя от необоснованного штрафа.

Рассмотрев распечатки обоих обзоров, суд сделал вывод о недоказанности состава административного правонарушения по статье 130 КУпАП (Дело №369/3765/19).

Указанная ситуация в очередной раз подтвердила сомнительность применения имеющихся приборов для осмотра на состояние алкогольного опьянения.

Итак, если Вы уверены, что управляете в трезвом состоянии, а результаты осмотра отражают наличие алкоголя в организме, обязательно требуйте прохождения повторного осмотра.

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