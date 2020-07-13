З якого авто позашляховик Audi Q7 буде здаватись компактним міським кросовером? З пікапа Toyota Tundra!

Японська Toyota Tundra зроблена для американського ринку, тож вона конкурує з такими справжніми американськими пікапами, як Dodge RAM, Ford F150, Chevrolet Silverado…

Однак український власник цієї "Тундри" вирішив, що машину треба доробити, тож серйозно тюнінгував її. Тож під впливом тюнінгових "стероїдів" цей "перекачаний" пікап вже мало нагадує "Тойоту".

Читайте також: найпопулярніший пікап Америки змінив покоління

Загалом на тюнінг цього авто було витрачено 25000 доларів, тут встановлено 350 кілограм додаткового обладання, тож виглядає він дійсно круто.

Але чи пішла ця тюнінг-терапія на користь Toyota Tundra? Чи не розгубив свій початковий шарм і комфорт цей американізований японець? Дивіться у відео:

Нагадаємо, що Toyota перетворила Corolla на кросовер..