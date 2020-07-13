Из какого авто внедорожник Audi Q7 будет казаться компактным городским кроссовером? Из пикапа Toyota Tundra!

Японская Toyota Tundra сделана для американского рынка, поэтому она конкурирует с такими настоящими американскими пикапами, как Dodge RAM, Ford F150, Chevrolet Silverado…

Однако украинский владелец этой "Тундры" решил, что машину надо доделать, поэтому серьезно тюнинговал ее. А под влиянием тюнинговых "стероидов" этот "перекачанный" пикап уже мало напоминает "Тойоту".

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В общем на тюнинг этого авто было потрачено 25 000 долларов, здесь установлено 350 килограмм дополнительного оборудования, поэтому выглядит он действительно круто.

Но пошла ли эта тюнинг-терапия на пользу Toyota Tundra? Не растерял ли свой первоначальный шарм и комфорт этот американизированный японец? Смотрите в видео:

Напомним, что Toyota превратила Corolla в кроссовер.