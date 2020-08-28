У шортлист потрапило 24 моделі авто.

Впорядники конкурсу “Всесвітній автомобіль року” (World Car Of The Year, WCOTY) оголосили список з 24 претендентів на перемогу. Це ранній список, який може поповнюватись до грудня новинками, що вийдуть на ринок до кінця року.

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Традиційно оголошення переможця конкурсу відбувалось в рамках автосалону в Нью-Йорку навесні, однак формат можуть змінити, якщо автошоу не відбудеться, через пандемію. Переможця визначає експертне журі із 90 автомобільних журналістів з 29 країн.

Список претендентів наразі включає:

Audi A3;

BMW 2-Series Coupe;

BMW 4-Series;

Mercedes-Benz GLA;

Volkswagen ID.4;

Genesis G80;

Hyundai Elantra/Avante;

Hyundai i10/Grand i10;

Hyundai i20;

Kia K5/Optima;

Kia Sonet;

Kia Sorento;

Honda Jazz/Fit;

Honda-e;

Mazda MX-30;

Nissan Rogue / X-Trail;

Toyota Highlander;

Toyota Sienna;

Toyota Venza / Harrier;

Toyota Yaris / Yaris Cross;

Ford Escape / Kuga;

Citroen C4 / e-C4;

Seat Leon;

Skoda Octavia.

Всесвітнім автомобілем 2021 року може стати не глобальна модель, як трапилось минулого року, коли першість здобув Kia Telluride, доступний тільки в США. У цьогорічному списку до таких машин відносяться Kia Sonet (доступний в Індії) та Toyota Harrier (Японія, США і Канада).

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