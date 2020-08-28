У шортлист потрапило 24 моделі авто.
Впорядники конкурсу “Всесвітній автомобіль року” (World Car Of The Year, WCOTY) оголосили список з 24 претендентів на перемогу. Це ранній список, який може поповнюватись до грудня новинками, що вийдуть на ринок до кінця року.
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Традиційно оголошення переможця конкурсу відбувалось в рамках автосалону в Нью-Йорку навесні, однак формат можуть змінити, якщо автошоу не відбудеться, через пандемію. Переможця визначає експертне журі із 90 автомобільних журналістів з 29 країн.
Список претендентів наразі включає:
- Audi A3;
- BMW 2-Series Coupe;
- BMW 4-Series;
- Mercedes-Benz GLA;
- Volkswagen ID.4;
- Genesis G80;
- Hyundai Elantra/Avante;
- Hyundai i10/Grand i10;
- Hyundai i20;
- Kia K5/Optima;
- Kia Sonet;
- Kia Sorento;
- Honda Jazz/Fit;
- Honda-e;
- Mazda MX-30;
- Nissan Rogue / X-Trail;
- Toyota Highlander;
- Toyota Sienna;
- Toyota Venza / Harrier;
- Toyota Yaris / Yaris Cross;
- Ford Escape / Kuga;
- Citroen C4 / e-C4;
- Seat Leon;
- Skoda Octavia.
Всесвітнім автомобілем 2021 року може стати не глобальна модель, як трапилось минулого року, коли першість здобув Kia Telluride, доступний тільки в США. У цьогорічному списку до таких машин відносяться Kia Sonet (доступний в Індії) та Toyota Harrier (Японія, США і Канада).
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