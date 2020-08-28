У шортлист потрапило 24 моделі авто.

Впорядники конкурсу “Всесвітній автомобіль року” (World Car Of The Year, WCOTY) оголосили список з 24 претендентів на перемогу. Це ранній список, який може поповнюватись до грудня новинками, що вийдуть на ринок до кінця року.

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Традиційно оголошення переможця конкурсу відбувалось в рамках автосалону в Нью-Йорку навесні, однак формат можуть змінити, якщо автошоу не відбудеться, через пандемію. Переможця визначає експертне журі із 90 автомобільних журналістів з 29 країн.

Список претендентів наразі включає:

  • Audi A3;
  • BMW 2-Series Coupe;
  • BMW 4-Series;
  • Mercedes-Benz GLA;
  • Volkswagen ID.4;
  • Genesis G80;
  • Hyundai Elantra/Avante;
  • Hyundai i10/Grand i10;
  • Hyundai i20;

  • Kia K5/Optima;
  • Kia Sonet;
  • Kia Sorento;
  • Honda Jazz/Fit;
  • Honda-e;
  • Mazda MX-30;
  • Nissan Rogue / X-Trail;
  • Toyota Highlander;
  • Toyota Sienna;
  • Toyota Venza / Harrier;
  • Toyota Yaris / Yaris Cross;
  • Ford Escape / Kuga;
  • Citroen C4 / e-C4;
  • Seat Leon;
  • Skoda Octavia.

Всесвітнім автомобілем 2021 року може стати не глобальна модель, як трапилось минулого року, коли першість здобув Kia Telluride, доступний тільки в США. У цьогорічному списку до таких машин відносяться Kia Sonet (доступний в Індії) та Toyota Harrier (Японія, США і Канада).

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