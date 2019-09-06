В парку Шевченка у центрі Києва уже другий день поспіль помічають "євробляху" з написом "Охорона", яка їздить пішохідними алеями.

Про це йдеться к повідомленні "Киев Оперативный" в Facebook. У публікації зазначається, що позашляховик Jeep Grand Cherokee на єврономерах "JSD259 LT" безвиїздно кружляє парком Шевченка у центрі столиці. На передніх дверцятах авто наклеєно напис "Охорона", а у салоні перебувають двоє чоловіків у цивільному.

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Причина їхнього перебування тут наразі невідома, так само, як і те, кого й від чого вони охороняють. У повідомленні також сказано, що поліція, нібито, не реагує на виклики до парку та повідомлення про невідомих, що роз’їжджають пішохідними алеями.

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