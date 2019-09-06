В парке Шевченко в центре Киева уже второй день подряд замечают "евробляху" с надписью "Охрана", которая ездит по пешеходными аллеями.

Об этом говорится в сообщении "Киев Оперативный" в Facebook. В публикации отмечается, что внедорожник Jeep Grand Cherokee на еврономерах "JSD259 LT" безвыездно кружит по парку Шевченко в центре столицы. На передних дверцах авто наклеена надпись "Охрана", а в салоне находятся двое мужчин в штатском.

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Причина их пребывания здесь пока неизвестна, так же, как и то, кого и от чего они охраняют. В сообщении также сказано, что полиция, якобы, не реагирует на вызовы в парке и сообщения о неизвестных, разъезжающих по пешеходным аллеям.

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