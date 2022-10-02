Ретроспільнота України провела онлайн зустріч в режимі відеоконференції. Ретроавтомобілі, відреставровані українськими майстрами протягом цього року, можна було побачити під час заходу “Перекличка. OldCаrLand ”, влаштованого організаторами добре відомих шоу “Ретрофест” та OldCаrLand.

В мирний час у вересні – жовтні українська ретроспільнота традиційно проводила осінній блок своїх заходів. Але в умовах війни 2022 року не відбулися ані фестиваль OldCarLand у Києві, ані львівський “Леополіс”, ані кам’янец-подільский “Ретрофест”, ані DARS у Дніпрі, ані ретрозліт “Олександрія”, ані інші зустрічі шанувальників технічного ретро.

Між тим, і в передвоєний період, і вже після 24 лютого українські реставратори завершили чимало раніше розпочатих проектів. В ретроклубах та дрібних приватних майстернях по всій країні відбулося достатньо інших подій, якими однодумці звикли ділитися під час ретроівентів. Які, на жаль, цього року не відбулися.

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Тому організатори двох традиційних ретроподій – “РетроФесту” з Кам'янець-Подільського та OldCarLsnd’у з Києва об’єдналися і в останній день вересня провели онлайн-зустріч для всіх, хто мав що сказати товариству.

До спільного чату в telegram підключилася уся країна: Київ, Луцьк, Львів, Городок, Запоріжжя, Дніпро, Івано-Франківськ, Хмельницький, Маріуполь, Кам’янець-Подільський, Олександрія. Це були і масштабні ретроклуби, і реставраційні майстерні, і окремі власники ретромашин, і навіть постійні відвідувачі “Ретрофесту” та “Олдкарленду”.

На онлайн зустрічі “Перекличка. OldCаrLand” реставратори ретротехніки з усієї України показали свої нові роботи.

Громада побачила кілька нових, щойно завершених робіт реставраторів, познайомилася з новими придбаннями збирачів – автомобілями, мотоциклами та моторолерами, які стануть основою майбутніх проєктів для відновлення.

Практично кожне включення починалося з розповіді про те, як вплинула війна на ретротовариство того чи іншого регіону: хтось відклав реставраторські інструменти та пішов до армії, хтось тепер має ретромашину з осколковими пробоїнами, хтось геть втратив свій раритет. Колеги ділилися бідами і радощами, а головне – сподіваннями на краще і вірою, що незабаром повернеться мир і поціновувачі вітчизняної історії зможуть знову зустрічатися в реалі.

Організатори “Переклички” облаштували центральну студію заходу просто в головному залі нового столичного музею “Колеса історії”.

На підтвердження найкращих сподівань усі учасники чату побачили інтернет-презентацію нового музею ретро-техніки у Києві. Організатори назвали його “Колеса історії”, і він мав відкритися у травні цього року. Ретельно відібрана колекція складається з автомобілів кількох епох і технічних шкіл, добірки мотоциклів, аудіотехніки минулого. Війна порушила плани, але музейні працівники пообіцяли, що експозиція неодмінно дочекається мирного часу, щоб відкритися для усіх шанувальників технічного ретро та історії своєї країни.

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