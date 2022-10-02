Ретросообщество Украины провело онлайн встречу в режиме видеоконференции. Ретроавтомобили, отреставрированные украинскими мастерами в течение этого года, можно было увидеть во время мероприятия “Перекличка. OldCаrLand”, устроенного организаторами известных шоу “Ретрофест” и OldCаrLand.

В сентябре – октябре в мирное время украинское ретросообщество традиционно проводило осенний блок своих мероприятий. Но в условиях войны 2022 года не состоялись ни фестиваль OldCarLand в Киеве, ни львовский "Леополис", ни каменец-подольский "Ретрофест", ни DARS в Днепре, ни ретрослет "Александрия", ни другие встречи поклонников технического ретро.

Между тем и в предвоенный период, и уже после 24 февраля украинские реставраторы завершили немало ранее начатых проектов. В ретроклубах и мелких частных мастерских по всей стране произошло достаточно других событий, которыми единомышленники привыкли делиться во время ретроэвентов. Которые, к сожалению, в этом году не состоялись.

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Поэтому организаторы двух традиционных ретрособытий - "РетроФеста" из Каменец-Подольского и OldCarLsnd'а из Киева объединились и в последний день сентября провели онлайн-встречу для всех, кто имел что сказать обществу.

К общему чату в telegram подключилась, кажется, вся страна: Киев, Луцк, Львов, Городок, Запорожье, Днепр, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Мариуполь, Каменец-Подольский, Александрия... Это были и масштабные ретроклубы, и реставрационные мастерские, и отдельные владельцы ретромашин, а также постоянные посетители “Ретрофеста” и “ОлдКарЛенда”.

На онлайн встрече “Перекличка. OldCarLand” украинские реставраторы ретротехники показали свои новые работы.

Сообщество увидело несколько новых, только что завершенных работ реставраторов, познакомилось с новыми приобретениями коллекционеров – автомобилями, мотоциклами и мотороллерами, которые станут основой будущих проектов для восстановления.

Практически каждое включение начиналось с рассказа о том, как повлияла война на ретрообщество того или иного региона: кто отложил реставраторские инструменты и пошел в армию, кто теперь имеет ретромашину с осколочными пробоинами, кто вообще потерял свой раритет. Коллеги делились бедами и радостями, а главное – надеждами на лучшее и верой, что скоро вернется мир и хранители отечественной истории смогут снова встречаться в реале.

Организаторы "Переклички" обустроили центральную студию мероприятия прямо в главном зале нового столичного музея "Колеса истории".

В подтверждение лучших надежд все участники чата увидели интернет-презентацию нового музея ретро-техники в Киеве. Организаторы назвали его "Колеса истории", и он должен был открыться в мае этого года. Тщательно отобранная коллекция состоит из автомобилей нескольких эпох и технических школ, подборки мотоциклов, аудиотехники прошлого. Война нарушила планы, но работники музея пообещали, что экспозиция непременно дождется мирного времени, чтобы открыться для всех поклонников технического ретро и истории своей страны.

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