Корейський компакт освіжили через два роки після дебюту.

Компактна модель Hyundai i30 пережила перше оновлення актуального покоління. Окрім змін у дизайні модель отримала ще й новий дизельний двигун.

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1,6-літровий дизель Smartstream, котрим обладнується оновлена модель, відповідає стандартам Euro 6d Temp. На північноамериканському ринку цей двигун представлений трьома модифікаціями: на 95, 114 та 134 кінські сили. Базова версія агрегатується шестиступінчатою механічною коробкою передач, а більш потужні – автоматом з подвійним зчепленням на 7 передач.

Фото: Hyundai i30 2019 модельного року / Hyundai

За паспортом найекономічніша версія цього двигуна споживає 3,8 літрів пального на 100 км. При цьому, завдяки додатковій системі очищення вихлопних газів має низький рівень шкідливих викидів.

Зовнішні оновлення торкнулись бамперів моделі. Виробник також додав дві нові фарби у палітру i30: Stellar Blue та Olivine Gray (блакитний та оливково-сірий).



Оновлений Hyundai i30 також пропонуватиметься з інформаційно-розважальною системою, котра управляється з 8-дюймового дисплею і підтримує Android Auto та Apple CarPlay.

В Україні модель представлена двома кузовними модифікаціями: хетчбек та фестбек. Вартість на дорестайлінгий Hyundai i30 стартує з відмітки у 519 тисяч гривень.

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