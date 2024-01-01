Оновлений Kia EV6 GT став значно дорожчим за свого попередника

Як повідомляє Carscoops, попри значне підвищення ціни, лінійка моделі виграє від значних оновлень. Впізнати оновлений Kia EV6 можна новою передньою частиною з освітлювальними приладами “Star Map”. Також новинка має оновлені тривимірні задні ліхтарі та колісні диски з новим дизайном.

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Інтер’єр значною мірою перенесений, але електромобіль отримав нове кермо та оновлену центральну консоль. До них приєдналися 12,3-дюймові дисплеї, підігрів передніх сидінь і оббивка з тканини. Модель початкового рівня тепер оснащена водійським сидінням з електроприводом регулювання в 10 напрямках, двозонною автоматичною системою клімат-контролю та бездротовим зарядним пристроєм для смартфона.

Однак, однією з найбільших змін є поява батарей більшої ємності на 63 й 84 кВт-год, що замінили акумулятори на 58 й 77 кВт-год відповідно. Це дозволило збільшити запас ходу, який становить від 372 до 513 кілометрів.

EV6 Light початкового рівня має встановлений ззаду двигун, який розвиває 125 кВт (169 к.с.) й 349 Нм крутного моменту. Комплектації середнього рівня пропонуються у задньопривідній версії на 168 кВт (228 к.с.), а також у повнопривідній версії на 239 кВт(324 к.с.).

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Водночас для тих, кому потрібна більша продуктивність, існує версія GT, яка має 609 к.с. та 738 Нм. Однак, ці цифри досягають 650 к.с. й 769 Нм у режимі Boost. Останній дозволяє моделі розганятися до 100 км/год за 3,4 секунди.