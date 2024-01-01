Новий електричний седан Kia вийшов на ринок

Як повідомляє Carscoops, американська модель майже не відрізняється від європейської специфікації, представленої в лютому, однак, в США модель пропонуватиметься виключно в кузові седан. Його виробництво налагодять на заводі Kia в Джорджії.

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Модель має довжину в 4730 мм й колісну базу у 2820 міліметрів. Попри оманливу зовнішність, об’єм багажника становить 490 літрів. Цього вантажного простору цілком достатньо для більшості повсякденних задач. Впізнати новий Kia EV4 можна за складними лініями кузова, низькою передньою частиною, вертикальними фарами та стрімкою лінією даху.

Крім того, повністю електричний седан поставляється в стандартній комплектації з 17-дюймовими аеродинамічними колесами в комплектаціях Light і Wind і 19-дюймовими дисками в топовій комплектації GT-Line. В салоні основну увагу водія привертатиме 30-дюймовий кластер, що складається з двох 12,3-дюймових дисплеїв приладів водія та мультимедіа та 5-дюймового екрану системи клімат-контролю по центру.

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Він є частиною того, що Kia називає Connected Car Navigation Cockpit (ccNC), що включає оновлення по повітрю (OTA), бездротове підключення до Apple Car і Android Auto, помічника на основі штучного інтелекту з покращеним розпізнаванням голосу та можливість для водіїв відображати доступні теми на панелі приладів.

Список оснащення седана включає двозонний клімат-контроль, акустичний склопакет, передні сидіння з підігрівом та вентиляцією, а також кермо з підігрівом. Модель має пакет ADAS, головною особливістю якого є стандартна система допомоги водію на шосе, що здатна використовувати інформацію про обмеження швидкості.

За певних умов систему можна налаштувати на автоматичне регулювання швидкості EV4 відповідно до встановленого обмеження та дотримання певної дистанції до транспортного засобу попереду. Однак, ця технологія не є автономною, тому водій буде змушений тримати руки на кермі.

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Kia EV4 побудований на 400-вольтовій платформі E-GMP й пропонуватиметься у версії з одним електродвигуном на 201 кінську силу. Базовий рівень оснащення матиме батарею ємністю 58,3 кВт-год й запас ходу в 407 кілометрів. Водночас вищі комплектації мають батарею на 81,4 кВт-год й запас ходу в 531 км. Kia каже, що менший акумулятор можна зарядити з 10 до 80 відсотків за 29 хвилин, тоді як більший блок – за 31 хвилину.