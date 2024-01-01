Новый электрический седан Kia вышел на рынок

Как сообщает Carscoops, американская модель почти не отличается от европейской спецификации, представленной в феврале, однако, в США модель будет предлагаться исключительно в кузове седан. Его производство наладят на заводе Kia в Джорджии.

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Модель имеет длину в 4730 мм и колесную базу в 2820 миллиметров. Несмотря на обманчивую внешность, объем багажника составляет 490 литров. Этого грузового пространства вполне достаточно для большинства повседневных задач. Узнать новый Kia EV4 можно по сложным линиям кузова, низкой передней частью, вертикальными фарами и стремительной линией крыши.

Кроме того, полностью электрический седан поставляется в стандартной комплектации с 17-дюймовыми аэродинамическими колесами в комплектациях Light и Wind и 19-дюймовыми дисками в топовой комплектации GT-Line. В салоне основное внимание водителя будет привлекать 30-дюймовый кластер, состоящий из двух 12,3-дюймовых дисплеев приборов водителя и мультимедиа и 5-дюймового экрана системы климат-контроля по центру.

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Он является частью того, что Kia называет Connected Car Navigation Cockpit (ccNC), включающий обновления по воздуху (OTA), беспроводное подключение к Apple Car и Android Auto, помощника на основе искусственного интеллекта с улучшенным распознаванием голоса и возможность для водителей отображать доступные темы на панели приборов.

Список оснащения седана включает двухзонный климат-контроль, акустический стеклопакет, передние сиденья с подогревом и вентиляцией, а также руль с подогревом. Модель имеет пакет ADAS, главной особенностью которого является стандартная система помощи водителю на шоссе, способная использовать информацию об ограничении скорости.

При определенных условиях систему можно настроить на автоматическое регулирование скорости EV4 в соответствии с установленным ограничением и соблюдение определенной дистанции до транспортного средства впереди. Однако, эта технология не является автономной, поэтому водитель будет вынужден держать руки на руле.

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Kia EV4 построен на 400-вольтовой платформе E-GMP и будет предлагаться в версии с одним электродвигателем на 201 лошадиную силу. Базовый уровень оснащения будет иметь батарею емкостью 58,3 кВт-ч и запас хода в 407 километров. В то же время высшие комплектации имеют батарею на 81,4 кВт-ч и запас хода в 531 км. Kia говорит, что меньший аккумулятор можно зарядить с 10 до 80 процентов за 29 минут, тогда как больший блок – за 31 минуту.