Какие новинки готовит Kia для мировых рынков

Как сообщает Motor1, новый электропикап разработан на новой платформе, предназначенной исключительно для электромобилей. Автопроизводитель отмечает, что он подойдет “как для городского использования, так и для поездок за городом”.

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Новинка от Kia будет конкурировать в среднеразмерном сегменте, с такими моделями, как Ford Ranger, Toyota Tacoma и Jeep Gladiator. Вероятно, будут собирать модель на заводе в Америке, чтобы избежать действия пошлин, установленных администрацией Трампа. В то же время текущий Kia Tasman не будет предлагаться в США.

Кроме нового пикапа Kia также работает над новым четырехцилиндровым бензиновым турбодвигателем, который будет устанавливаться в традиционных и гибридных моделях. Он также может служить в роли генератора для будущих EREV бренда.

Он будет иметь объем 2,5 литра и компания говорит, что его мощность возрастет на 12% по сравнению с текущим 2.5T-GDI. Это будет особенно полезно для гибридов, поскольку сделает их более плавными на ходу. Новые бензиновые и гибридные силовые агрегаты будут основополагающими для цели Kia достичь 4,19 миллиона годовых продаж до 2030 года.

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Чтобы достичь этого, до конца десятилетия будет выпущено 15 новых электромобилей и 10 гибридов (включая подключаемые к сети гибриды), после чего Kia увеличит свои глобальные производственные мощности на 17 процентов до 4,25 миллиона автомобилей.