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Какие новинки готовит Kia для мировых рынков

Во время 2025 CEO Investor Day руководители корейского автопроизводителя сообщили, что вскоре на рынок США выйдет новый электрический пикап бренда. Кроме того, компания также сосредоточится на разработке и совершенствовании бензиновых двигателей.
Kia готовит новый бензиновый двигатель и электрический пикап для рынка США - Auto24

ФОТО: Kia|

2025 CEO Investor Day

Даниил Северенчук
logo9 апреля, 16:30
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Как сообщает Motor1, новый электропикап разработан на новой платформе, предназначенной исключительно для электромобилей. Автопроизводитель отмечает, что он подойдет “как для городского использования, так и для поездок за городом”.

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Новинка от Kia будет конкурировать в среднеразмерном сегменте, с такими моделями, как Ford Ranger, Toyota Tacoma и Jeep Gladiator. Вероятно, будут собирать модель на заводе в Америке, чтобы избежать действия пошлин, установленных администрацией Трампа. В то же время текущий Kia Tasman не будет предлагаться в США.

Кроме нового пикапа Kia также работает над новым четырехцилиндровым бензиновым турбодвигателем, который будет устанавливаться в традиционных и гибридных моделях. Он также может служить в роли генератора для будущих EREV бренда.

Он будет иметь объем 2,5 литра и компания говорит, что его мощность возрастет на 12% по сравнению с текущим 2.5T-GDI. Это будет особенно полезно для гибридов, поскольку сделает их более плавными на ходу. Новые бензиновые и гибридные силовые агрегаты будут основополагающими для цели Kia достичь 4,19 миллиона годовых продаж до 2030 года.

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Чтобы достичь этого, до конца десятилетия будет выпущено 15 новых электромобилей и 10 гибридов (включая подключаемые к сети гибриды), после чего Kia увеличит свои глобальные производственные мощности на 17 процентов до 4,25 миллиона автомобилей.

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