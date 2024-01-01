Kia и LG показали кемпер и офис на колесах

Изюминкой показа Kia на подиуме специализированной выставки Seoul Mobility Show 2025 стал совместный с LG Electronics новый фургон PV5 "Speilraum", созданный для кемпинга. Об этом говорится в ленте новостей производителя.

Разработчики отмечают, что электрические фургоны Spielraum следует воспринимать не только как транспорт для доставки из одного места в другое. Теперь "благодаря бытовой технике LG на основе искусственного интеллекта, индивидуальным интерьерам и винному погребу модели Speilraum выводят PV5 на новый уровень".

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"Предлагая решения для пространства мобильности, которые сочетают автомобили с бытовой техникой, мы стремимся изменить образ жизни клиентов. Это партнерство с LG Electronics способствует развитию основной ценности PBV, способствуя новой парадигме мобильности, где транспортные средства превращаются в персонализированные пространства для жизни и работы", – сказал Вон-Джонг Чон, исполнительный вице-президент и руководитель Корейского бизнес-подразделения Kia.

Фото: Kia

Концептуальные фургоны Spielraum Studio и Spielraum Glow cabin – это действительно удивительные проекты от Kia. Термин Spielraum, что переводится как "Игровое пространство" или "свобода действий", полностью отражает философию этих моделей, предлагая новые возможности для мобильности и комфорта.

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Модель Spielraum Studio больше ориентирована на людей, которые работают в дороге. Благодаря интеграции умных технологий от LG, как вот умные зеркала и кофейник, фургон превращается в комфортное мобильное рабочее место.

Использование искусственного интеллекта для планирования путешествия и оптимизации использования приборов – это действительно инновационное решение, которое позволяет пользователям максимизировать эффективность и удобство во время путешествий. Интеллектуальная система самостоятельно определит, сколько времени продлится ваше путешествие, и рекомендовать, когда использовать приборы.

Фото: Kia

А вот модель Spielraum Glow cabin больше подходит для любителей кемпинга и активного отдыха. Салон Glow превращает фургон в мобильный кемпер, что позволяет пользователям наслаждаться природой без необходимости в большом количестве снаряжения. Это идеальное решение для тех, кто хочет совместить удобства современного жилья с возможностью путешествовать и знакомиться с новыми местами.

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Kia и LG подписали Меморандум о взаимопонимании и планируют запустить серийные версии электрических фургонов Spielraum во второй половине 2026 года. Сначала PV5 будет доступен в пассажирском, грузовом и шасси с кабиной. Однако Kia планирует представить несколько новых версий, включая модель Light Camper.

Фото: Kia

Напомним, пассажирский электрофургон Kia PV5 немного меньше в габаритах за европейский Volkswagen ID.Buzz. Он имеет мощную аккумуляторную батарею емкостью 71,2 кВт-ч, что обеспечивает запас хода до 400 км по WLTP, и может быстро заряжаться (от 10% до 80%) примерно за 30 минут.