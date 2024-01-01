Kia та LG показали кемпер і офіс на колесах

Родзинкою показу Kia на подіумі спеціалізованої виставки Seoul Mobility Show 2025 став спільний з LG Electronics новий фургон PV5 "Speilraum", створений для кемпінгу. Про це йдеться у стрічці новин виробника.

Розробники наголошують, що електричні фургони Spielraum слід сприймати не тільки як транспорт для доставки з одного місця в інше. Тепер "завдяки побутовій техніці LG на основі штучного інтелекту, індивідуальним інтер’єрам і винному льоху моделі Speilraum виводять PV5 на новий рівень".

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"Пропонуючи рішення для простору мобільності, які поєднують автомобілі з побутовою технікою, ми прагнемо змінити спосіб життя клієнтів. Це партнерство з LG Electronics сприяє розвитку основної цінності PBV, сприяючи новій парадигмі мобільності, де транспортні засоби перетворюються на персоналізовані простори для життя та роботи", – сказав Вон-Джонг Чон, виконавчий віцепрезидент і керівник Корейського бізнес-підрозділу Kia.

Фото: Kia

Концептуальні фургони Spielraum Studio і Spielraum Glow cabin — це дійсно дивовижні проєкти від Kia. Термін Spielraum, що перекладається як "Ігровий простір" або "свобода дій", повністю відображає філософію цих моделей, пропонуючи нові можливості для мобільності та комфорту.

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Модель Spielraum Studio більше орієнтована на людей, котрі працюють у дорозі. Завдяки інтеграції розумних технологій від LG, таких як розумні дзеркала та кавник, фургон перетворюється на комфортне мобільне робоче місце.

Використання штучного інтелекту для планування подорожі та оптимізації використання приладів — це дійсно інноваційне рішення, яке дозволяє користувачам максимізувати ефективність та зручність під час подорожей. Інтелектуальна система самостійно визначить, скільки часу триватиме ваша подорож, і рекомендуватиме, коли використовувати прилади.

Фото: Kia

А ось модель Spielraum Glow cabin більше підходить для любителів кемпінгу та активного відпочинку. Салон Glow перетворює фургон на мобільний кемпер, що дозволяє користувачам насолоджуватись природою без потреби у великій кількості спорядження. Це ідеальне рішення для тих, хто хоче поєднати зручності сучасного житла з можливістю подорожувати та знайомитися з новими місцями.

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Kia та LG підписали Меморандум про взаєморозуміння та планують запустити серійні версії електричних фургонів Spielraum у другій половині 2026 року. Спочатку PV5 буде доступний у пасажирському, вантажному та шасі з кабіною. Однак Kia планує представити кілька нових версій, включаючи модель Light Camper.

Фото: Kia

Нагадаємо, пасажирський електрофургон Kia PV5 трохи менший в габаритах за європейський Volkswagen ID.Buzz. Він має потужну акумуляторну батарею місткістю 71,2 кВт-год, що забезпечує запас ходу до 400 км за WLTP, та може швидко заряджатися (від 10% до 80%) приблизно за 30 хвилин.