Які новинки готує Kia для світових ринків

Як повідомляє Motor1, новий електропікап розроблений на новій платформі, призначеній виключно для електромобілів. Автовиробник зазначає, що він підійде “як для міського використання, так і для поїздок за містом”.

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Новинка Kia конкуруватиме у середньорозмірному сегменті, з такими моделями, як Ford Ranger, Toyota Tacoma та Jeep Gladiator. Ймовірно, збиратимуть модель на заводі в Америці, аби уникнути дії мит, встановлених адміністрацією Трампа. Водночас поточний Kia Tasman не буде пропонуватись в США.

Окрім нового пікапа, Kia також працює над новим чотирициліндровим бензиновим турбодвигуном, який встановлюватиметься в традиційних та гібридних моделях. Він також може слугувати в ролі генератора для майбутніх EREV бренду.

Він матиме об’єм 2,5 літра й компанія каже, що його потужність зросте на 12% порівняно з поточним 2.5T-GDI. Це буде особливо корисно для гібридів, оскільки зробить їх плавнішими на ходу. Нові бензинові та гібридні силові агрегати будуть основоположними для мети Kia досягти 4,19 мільйона річних продажів до 2030 року.

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Щоб досягти цього, до кінця десятиліття буде випущено 15 нових електромобілів і 10 гібридів (включаючи гібриди, що підключаються до мережі), після чого Kia збільшить свої глобальні виробничі потужності на 17 відсотків до 4,25 мільйона автомобілів.