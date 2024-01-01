Kia Tasman отримав концептуальну позашляхову версію Weekender

Як повідомляє Motor1, Tasman Weekender представили на Seoul Mobility Show 2025. Головною особливістю цієї версії моделі є те, що дизайнери Kia вирішили головний недолік дизайну: крила тепер мають колір кузова, завдяки чому профіль виглядає набагато краще.

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Крім того, вони значно ширші, аби вміщувати 35-дюймові всюдихідні шини BF Goodrich. Пригодницька концепція Tasman також може похизуватись лебідкою, ручками на стійках кузова та ящиком для речей позаду.

Потужніший двигун мав би сенс, хоча вантажівка, показана в Сеулі, мала стандартний 2,2-літровий чотирициліндровий турбодизель із потужністю 207 кінських сил і крутним моментом в 440 Нм.

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На деяких ринках пікап також має 2,5-літровий бензиновий двигун потужністю 277 к.с. й 421 Нм. Kia не встановлює потужні агрегати V6 через суворі правила викидів, хоча конкуренти корейського автовиробника все ще пропонують шестициліндрові пікапи середнього розміру.