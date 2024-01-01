Kia Tasman получил концептуальную внедорожную версию Weekender

Как сообщает Motor1, Tasman Weekender представили на Seoul Mobility Show 2025. Главной особенностью этой версии модели является то, что дизайнеры Kia решили главный недостаток дизайна: крылья теперь имеют цвет кузова, благодаря чему профиль выглядит гораздо лучше.

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Кроме того, они значительно шире, чтобы вмещать 35-дюймовые вездеходные шины BF Goodrich. Приключенческая концепция Tasman также может похвастаться лебедкой, ручками на стойках кузова и ящиком для вещей сзади.

Мощный двигатель имел бы смысл, хотя грузовик, показанный в Сеуле, имел стандартный 2,2-литровый четырехцилиндровый турбодизель с мощностью 207 лошадиных сил и крутящим моментом в 440 Нм.

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На некоторых рынках пикап также имеет 2,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 277 л.с. и 421 Нм. Kia не устанавливает мощные агрегаты V6 из-за строгих правил выбросов, хотя конкуренты корейского автопроизводителя все еще предлагают шестицилиндровые пикапы среднего размера.