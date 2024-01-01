Обновленный Kia EV6 GT стал значительно дороже своего предшественника

Как сообщает Carscoops, несмотря на значительное повышение цены, линейка модели выигрывает от значительных обновлений. Узнать обновленный Kia EV6 можно новой передней частью с осветительными приборами “Star Map”. Также новинка имеет обновленные трехмерные задние фонари и колесные диски с новым дизайном.

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Интерьер в значительной степени перенесен, но электромобиль получил новый руль и обновленную центральную консоль. К ним присоединились 12,3-дюймовые дисплеи, подогрев передних сидений и тканевая обивка. Модель начального уровня теперь оснащена водительским сиденьем с электроприводом регулировки в 10 направлениях, двухзонной автоматической системой климат-контроля и беспроводным зарядным устройством для смартфона.

Однако, одним из самых больших изменений является появление батарей большей емкости на 63 и 84 кВт-ч, заменивших аккумуляторы на 58 и 77 кВт-ч соответственно. Это позволило увеличить запас хода, который составляет от 372 до 513 километров.

EV6 Light начального уровня имеет установленный сзади двигатель, который развивает 125 кВт (169 л.с.) и 349 Нм крутящего момента. Комплектации среднего уровня предлагаются в заднеприводной версии на 168 кВт (228 л.с.), а также в полноприводной версии на 239 кВт (324 л.с.).

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В то же время для тех, кому нужна большая производительность, существует версия GT, которая имеет 609 л.с. и 738 Нм. Однако, эти цифры достигают 650 л.с. и 769 Нм в режиме Boost. Последний позволяет модели разгоняться до 100 км/ч за 3,4 секунды.