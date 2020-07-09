Відтепер "блискавка" буде виконана в новому стилі і прикрасить всі майбутні моделі Opel.

Першим носієм нового логотипу став Opel Mokka. "Навколишній кільце стало тонше, ніжніше, точніше, виразніше. Нове кільце дозволяє ще більше підкреслити фірмову "блискавку", акцентувати на ній максимум уваги. Всі деталі загострені, з дуже маленькими радіусами заокруглення. Напис "Opel" інтегрований в нижню частину кільця і нагадує тонке гравіювання на ювелірному виробі. Цей елемент ніби символізує німецьку точність", – ділиться своїми враженнями віце-президент по дизайну Opel Марк Адамс (Mark Adams).

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Логотип у вигляді блискавки, яка вписана в кільце, прикрашає всі автомобілі Opel, починаючи з 1963 року. Залежно від моделі та року випуску, емблема могла трохи відрізнятися. Наприклад, в 1970 році були розроблені і почали застосовуватися перші чіткі принципи єдиного дизайну та оформлення для всіх областей діяльності компанії. Корпоративний дизайн вперше був змінений в 1987 році. Подальші зміни відбулися вже в новому тисячолітті - наприклад, тоді "блискавка" отримала тривимірну форму, а однотипні логотипи та емблеми бренда на різних продуктах ментально зближували їх один з одним.

Починаючи з 2016 року, всі моделі Opel прикрашені гострокутною хромованою блискавкою. Новий офіційний логотип бренда був розроблений влітку 2017 року - він був виконаний в плоскій формі. Оновлена "блискавка" ідеально поєднується з подібним двомірним логотипом, вона відмінно підходить для реклами і комунікації в новому "цифровому" світі. А тепер нове покоління Opel Mokka стане першим автомобілем бренда, який отримає не тільки оригінальне оформлення "Opel Vizor", але також і новий логотип.

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