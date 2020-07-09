Отныне "молния" будет выполнена в новом стиле и украсит все будущие модели Opel.

Первым носителем нового логотипа стал Opel Mokka. "Окружающее кольцо стало тоньше, нежнее, точнее, выразительнее. Новое кольцо позволяет еще больше подчеркнуть фирменную "молнию", акцентировать на ней максимум внимания. Все детали заострены, с очень маленькими радиусами закругления. Надпись "Opel" интегрирована в нижнюю часть кольца и напоминает тонкую гравировку на ювелирном изделии. Этот элемент как бы символизирует немецкую точность", – делится своими впечатлениями вице-президент по дизайну Opel Марк Адамс (Mark Adams).

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Логотип в виде молнии, которая вписана в кольцо, украшает все автомобили Opel, начиная с 1963 года. В зависимости от модели и года выпуска, эмблема могла немного отличаться. Например, в 1970 году были разработаны и начали применяться первые четкие принципы единого дизайна и оформления для всех областей деятельности компании. Корпоративный дизайн впервые был изменен в 1987 году. Дальнейшие изменения произошли уже в новом тысячелетии – например, тогда "молния" получила трехмерную форму, а однотипные логотипы и эмблемы бренда на различных продуктах ментально сближали их друг с другом.



Начиная с 2016 года, все модели Opel украшены остроугольной хромированной молнией. Новый официальный логотип бренда был разработан летом 2017 года – он был выполнен в плоской форме. Обновленная "молния" идеально сочетается с подобным двухмерным логотипом, она отлично подходит для рекламы и коммуникации в новом "цифровом" мире. А теперь новое поколение Opel Mokka станет первым автомобилем бренда, который получит не только оригинальное оформление "Opel Vizor", но также и новый логотип.

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