Перезавантаження Opel в Україні триває. Слідом за масштабною презентацією основного модельного ряду бренду, запуском нових кредитних і сервісних програм, окремо варто відзначити перезапуск дилерської мережі.

З початку поточного року в Україні почали роботу і готуються до запуску шість нових дилерських центри 3S типу: шоу-рум, сервісна станція, продаж запчастин і аксесуарів. Також у всіх дилерських центрах доступні додаткові послуги і програми фінансування.

Читайте також: Chevrolet Corvette Stingray 2020 представлений офіційно

У квітні відкрився оновлений дилерський центр Opel "Автоцентр на Столичному" в Києві

На початку літа відкрив свої двері дилерський центр "Опель Автохаус Віпос" в Києві

На початку травня свої двері відчинив дилер Opel центр Запоріжжя "Ліон Авто"

Також в травні почав роботу дилер "Opel центр Ілта Львів"

Вже як два місяці приймає відвідувачів Opel в Харкові

Одним з перших, ще на початку весни 2019 року, почала працювати Автоцентр "ЛІГА" - дилер Opel в Хмельницькому

І зовсім скоро почне працювати новий дилер в м Дніпро: автомобільний центр "Дніпропетровськ-Авто".



До кінця року заплановано "друга хвиля" відкриття нових дилерських центрів Opel.

Читайте також: Mercedes-AMG представила потужний компактний універсал, на якому можна "давати кута" (фото, відео)