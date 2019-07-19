Перезавантаження Opel в Україні триває. Слідом за масштабною презентацією основного модельного ряду бренду, запуском нових кредитних і сервісних програм, окремо варто відзначити перезапуск дилерської мережі.
З початку поточного року в Україні почали роботу і готуються до запуску шість нових дилерських центри 3S типу: шоу-рум, сервісна станція, продаж запчастин і аксесуарів. Також у всіх дилерських центрах доступні додаткові послуги і програми фінансування.
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- У квітні відкрився оновлений дилерський центр Opel "Автоцентр на Столичному" в Києві
- На початку літа відкрив свої двері дилерський центр "Опель Автохаус Віпос" в Києві
- На початку травня свої двері відчинив дилер Opel центр Запоріжжя "Ліон Авто"
- Також в травні почав роботу дилер "Opel центр Ілта Львів"
- Вже як два місяці приймає відвідувачів Opel в Харкові
- Одним з перших, ще на початку весни 2019 року, почала працювати Автоцентр "ЛІГА" - дилер Opel в Хмельницькому
- І зовсім скоро почне працювати новий дилер в м Дніпро: автомобільний центр "Дніпропетровськ-Авто".
До кінця року заплановано "друга хвиля" відкриття нових дилерських центрів Opel.
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