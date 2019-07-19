Перезагрузка Opel в Украине продолжается. Вслед за масштабной презентацией основного модельного ряда бренда, запуском новых кредитных и сервисных программ, отдельно стоит отметить перезапуск дилерской сети.

С начала текущего года в Украине начали работу и готовятся к запуску шесть новых дилерских центра 3S типа: шоу-рум, сервисная станция, продажа запчастей и аксессуаров. Также во всех дилерских центрах доступны дополнительные услуги и программы финансирования.

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В апреле открылся обновленный дилерский центр Opel "Автоцентр на Столичном" в Киеве

В начале лета открыл свои двери дилерский центр "Опель Автохаус Випос" в Киеве

В начале мая свои двери открыл дилер Opel центр Запорожье "Лион Авто"

Также в мае начал работу дилер "Opel центр Илта Львов"

Уже как два месяца принимает посетителей Opel в Харькове

Одним из первых, еще в начале весны 2019 года, начала работать Автоцентр "ЛИГА" - дилер Opel в Хмельницком

И совсем скоро начнет работать новый дилер в городе Днепр: автомобильный центр "Днепропетровск-Авто".

До конца года запланирована "вторая волна" открытия новых дилерских центров Opel.

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