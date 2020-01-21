Для тих, хто оплачує парковку в Києві, обіцяють новий сервіс, що дозволить робити в онлайн режимі.

У додатку Kyiv Smart City можна не тільки придбати паркувальний абонемент, а й сплатити за паркування погодинно.

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"Згадайте, як востаннє шукали паркомати, купували талони, прикріплювали їх до лобового скла і порівняйте - тепер для цього треба зробити 3-5 кліків", написав на своїй сторінці у соцмережі директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій в Київський міський державній адміністрації Юрий Назаров.

"Також тепер поповнити KYIV SMART CARD або придбати QR-квиток можна прямо з мобільного рахунку оператора Kyivstar. А зараз i з кеш-беком 20%", зазначив Юрий Назаров.

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