Для тех, кто оплачивает парковку в Киеве обещают новый сервис, который позволит делать это в онлайн режиме.

В приложении Kyiv Smart City можно не только приобрести парковочный абонемент, но и оплатить парковку почасово.

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"Вспомните, как последний раз искали паркоматы, покупали талоны, прикрепляли их к лобовому стеклу и сравните – теперь для этого надо сделать 3-5 кликов", написал на своей странице в соцсети директор департамента информационно-коммуникационных технологий в Киевской городской государственной администрации Юрий Назаров.

"Также теперь пополнить KYIV SMART CARD или приобрести QR-билет можно прямо с мобильного счета оператора Kyivstar. А сейчас и с кэш-беком 20%", отметил Юрий Назаров.

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