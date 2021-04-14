Трейдери говорять, що на ринку почався дефіцит дизелю і багато продавців вирішили поки притримати ресурс і зняли його з продажу, інші ж гравці істотно підняли цінники.

Ціни на дизельне паливо в крупно і дрібнооптовому сегментах ринку за два дні (13-14 квітня) виросли на 540 грн за тонну (+ 2,13%) і 23 коп. за літр (+ 1,06%). Про це повідомляє enkorr з посиланням на Консалтингову групу "А-95".

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Згідно з повідомленням, зростання цін почалося 13 квітня, а 14 квітня воно помітно прискорилось.

Так, середня вартість вагонних партій ДТ станом на 14 квітня склала 25 940 грн за тонну, що на 410 грн за тонну дорожче вартості ресурсу у вівторок (25 530 грн за тонну), в дрібному опті ДП у цей же період подорожчало на 16 коп. за літр, до 21,98 грн за літр.

Зокрема, у Коростені ДТ за добу подорожчало на 30-40 коп. за літр, до 21,90грн за літр, у Кременчуці. Прайс заводу сьогодні змінювався два рази і зупинився на позначці 21,94 грн. за літр (+42 коп за літр). У Новограді цінники виросли на 35 коп. за літр до 21,95 грн за літр, а в столичному регіоні - на 20-30 коп. за літр, до 21,90-22,00 грн за літр.

За словами трейдерів, на ринку почав відчуватися дефіцит, і багато продавців вирішили поки притримати ресурс і зняли його з продажу, інші ж гравці істотно підняли цінники.

Нагадаємо, швейцарський трейдер Proton Energy Group SA припиняє поставки нафтопродуктів в Україну. Компанія займалася поставками в Україну дизельного палива і скрапленого газу.

Зупинка поставок пов’язана з тиском українських силовиків на мережу АЗС Glusco і припиненням її роботи. Компанія Proton Energy є головним інвестором Glusco.