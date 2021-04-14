Трейдеры говорят, что на рынке начался дефицит дизеля и многие продавцы решили пока придержать ресурс и сняли его с продажи, другие же игроки существенно подняли ценники.

Цены на дизельное топливо в крупно и мелкооптовом сегментах рынка за два дня (13-14 апреля) выросли на 540 грн за тонну (+ 2,13%) и 23 коп. за литр (+1,06%). Об этом сообщает enkorr со ссылкой на Консалтинговую группу "А-95".

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Согласно сообщению, рост цен начался 13 апреля, а 14 апреля он заметно ускорился.

Так, средняя стоимость вагонных партий ДТ по состоянию на 14 апреля составила 25 940 грн за тонну, что на 410 грн за тонну дороже стоимости ресурса во вторник (25 530 грн за тонну), в мелком опте ДТ в этот же период подорожало на 16 коп. за литр, до 21,98 грн за литр.

В частности, в Коростене ДТ за сутки подорожало на 30-40 коп. за литр, до 21,90 грн за литр, в Кременчуге. Прайс завода сегодня менялся два раза и остановился на отметке 21,94 грн. за литр (+42 коп за литр). В Новограде ценники выросли на 35 коп. за литр до 21,95 грн за литр, а в столичном регионе – на 20-30 коп. за литр, до 21,90-22,00 грн за литр.

По словам трейдеров, на рынке начал ощущаться дефицит, и многие продавцы решили пока придержать ресурс и сняли его с продажи, другие же игроки существенно подняли ценники.

Напомним, швейцарский трейдер Proton Energy Group SA прекращает поставки нефтепродуктов в Украину. Компания занималась поставками в Украину дизельного топлива и сжиженного газа.

Остановка поставок связана с давлением украинских силовиков на сеть АЗС Glusco и прекращением ее работы. Компания Proton Energy является главным инвестором Glusco.